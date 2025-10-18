Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кушнер: Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля после удара по Дохе

После удара ЦАХАЛ по Катару Трамп решил, что пора повлиять на Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп почувствовал, что Израиль вышел из-под контроля после удара ЦАХАЛ по Дохе. Об этом телеканалу CBS сообщил зять главы Белого дома Джаред Кушнер в совместном интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Он чувствовал, что израильтяне немного вышли из-под контроля в своих действиях», — утверждает Кушнер.

По его словам, после этого Трамп решил, что пора проявить большую силу и помешать Израилю делать то, что не отвечает их долгосрочным интересам.

Уиткофф, в свою очередь, добавил, что удары Израиля имели «метастазирующий эффект», так как власти Катара играли «критическую роль» в переговорах с палестинским движением ХАМАС.

Ранее Уиткофф рассказал, что почувствовал себя преданным после удара Израиля по столице Катара.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше