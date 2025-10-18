Кушнер: Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля после удара по Дохе

Американский лидер Дональд Трамп почувствовал, что Израиль вышел из-под контроля после удара ЦАХАЛ по Дохе. Об этом телеканалу CBS сообщил зять главы Белого дома Джаред Кушнер в совместном интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Он чувствовал, что израильтяне немного вышли из-под контроля в своих действиях», — утверждает Кушнер.
По его словам, после этого Трамп решил, что пора проявить большую силу и помешать Израилю делать то, что не отвечает их долгосрочным интересам.
Уиткофф, в свою очередь, добавил, что удары Израиля имели «метастазирующий эффект», так как власти Катара играли «критическую роль» в переговорах с палестинским движением ХАМАС.
Ранее Уиткофф рассказал, что почувствовал себя преданным после удара Израиля по столице Катара.