В МАГАТЭ сообщили о сроках восстановления электропитания Запорожской АЭС

Напомним, что текущая ситуация на Запорожской АЭС не вызывает опасений относительно ядерной безопасности. Как ранее отмечали в МАГАТЭ, ни одна из сторон не заинтересована в эскалации обстановки на атомном объекте. В настоящее время уже начаты работы по восстановлению внешнего электроснабжения станции.