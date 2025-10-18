Австрия изменила позицию и поддержит 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Ранее лидер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава откажется поддерживать новые санкции ЕС против России без конкретных мер помощи для своей промышленности и энергетики. Премьер-министр подчеркнул, что приоритетами страны должны стать поддержка автомобильной отрасли и снижение цен на электроэнергию. Он сделал акцент на необходимости суверенной внешней политики и восстановления торговых отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.