Политическая победа: На Западе заговорили о последствиях встречи Путина и Трампа в Будапеште

Встреча президента президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, укрепит авторитет Виктора Орбана на международной арене. Об этом написало издание Spiegel.

Источник: Life.ru

По информации издания, пока неясны дата и время встречи Трампа и Путина. Однако очевидно, что эта встреча станет политической победой для Орбана. Он возглавляет в Европе группу стран, которые препятствуют оказанию помощи Украине.

Для Орбана проведение саммита в Венгрии выгодно, так как в стране скоро пройдут выборы. Участие в переговорах поможет повысить его политический рейтинг.

Другие политические деятели, поддерживающие сближение с Россией, также получат выгоду. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также партия АдГ и Сара Вагенкнехт в Германии.

Остальная часть Европы окажется в невыгодной ситуации. Европейцы уже начинают выражать недовольство, утверждая, что «чувствуют себя обманутыми». Эксперт Германского фонда Маршалла в Берлине Даниэль Хегедюс отметил, что встреча станет недружественным шагом по отношению к тем, кто поддерживает Украину.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность личной встречи в Будапеште в течение двухчасового телефонного разговора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что выбор Венгрии в качестве локации обусловлен её особым положением в НАТО и ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

