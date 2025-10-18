Ричмонд
Трамп сообщил об уничтожении ВС США подводной лодки наркокартелей

Американский президент отметил, что она направлялась в сторону Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили «большую подводную лодку с наркотиками», которая направлялась в сторону Соединенных Штатов.

«Для меня было честью уничтожить большую подводную лодку, используемую для перевозки наркотиков, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов. Разведка США подтвердила, что на судне находился фентанил и другие нелегальные вещества», — написал он в Truth Social. Он также добавил, что двое из четырех находившихся на борту погибли, двое выживших будут возвращены в родные страны — Эквадор и Колумбию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские военные удерживают на корабле двоих выживших в результате удара 16 октября по очередной лодке у побережья Венесуэлы, якобы использовавшейся для перевозки наркотиков.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.

