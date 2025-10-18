Трамп сообщил об уничтожении ВС США подводной лодки наркокартелей

«Для меня было честью уничтожить большую подводную лодку, используемую для перевозки наркотиков, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов. Разведка США подтвердила, что на судне находился фентанил и другие нелегальные вещества», — написал он в Truth Social. Он также добавил, что двое из четырех находившихся на борту погибли, двое выживших будут возвращены в родные страны — Эквадор и Колумбию.