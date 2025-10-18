Аш-Шибани: Сирия обсуждает с Россией пересмотр прежних соглашений

Сирия ведет с Российской Федерацией переговоры о пересмотре ранее достигнутых соглашений. Об этом сообщил министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в эфире сирийского телеканала Al Ekhbariya.
«На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — заявил аш-Шибани.
Отвечая на вопрос о российских военных объектах на территории Сирии, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этот вопрос находится в процессе обсуждения между Дамаском и Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема российских военных баз присутствовала в повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.