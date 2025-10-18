Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Сирии заявил, что Дамаск обсуждает с РФ пересмотр прежних соглашений

Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях республики соглашений, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани. Он добавил, что стороны пока не подписали новые соглашения.

Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях республики соглашений, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани. Он добавил, что стороны пока не подписали новые соглашения.

По словам политика, начало отношений с Москвой было «постепенным», и сейчас между странами «нет действующих соглашений».

— Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений, — подчеркнул министр.

Он добавил, что российские базы являются предметом переговоров и переосмысления их роли. Аш-Шейбани отметил, что «нынешнее присутствие можно назвать приостановленным» и Дамаску нужно решить, «каким будет российское присутствие», если оно останется, передает ТАСС.

9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в сохранении присутствия страны в Сирии. При этом, по его словам, сторонам нужно пересмотреть текущий функционал участия Москвы сместив акцент с военной поддержки на другие сферы сотрудничества.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше