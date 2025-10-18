Глава МИД Сирии заявил, что Дамаск обсуждает с РФ пересмотр прежних соглашений

Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях республики соглашений, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани. Он добавил, что стороны пока не подписали новые соглашения.
По словам политика, начало отношений с Москвой было «постепенным», и сейчас между странами «нет действующих соглашений».
— Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений, — подчеркнул министр.
Он добавил, что российские базы являются предметом переговоров и переосмысления их роли. Аш-Шейбани отметил, что «нынешнее присутствие можно назвать приостановленным» и Дамаску нужно решить, «каким будет российское присутствие», если оно останется, передает ТАСС.
9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в сохранении присутствия страны в Сирии. При этом, по его словам, сторонам нужно пересмотреть текущий функционал участия Москвы сместив акцент с военной поддержки на другие сферы сотрудничества.