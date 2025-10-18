Глава МИД Сирии заявил, что Дамаск обсуждает с РФ пересмотр прежних соглашений

Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях республики соглашений, в том числе о российских военных базах. Об этом сообщил сирийский министр иностранных дел в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани. Он добавил, что стороны пока не подписали новые соглашения.