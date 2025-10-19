Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы комитета горхозяйства Калининграда арестован за мошенничество с бюджетными средствами

Прокуратура Калининградской области обеспечила арест заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда.

Источник: KaliningradToday

Чиновник подозревается в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств при закупке двух скамеек для сквера 70-летия Калининградской области.

Следствие установило, что подозреваемый организовал закупку по искусственно завышенной цене — начальная стоимость контракта была установлена на уровне 8,2 млн рублей. Преступная схема была реализована в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

С учетом позиции прокуратуры региона суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря 2025 года. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере находится на особом контроле надзорного ведомства.