Замглавы комитета горхозяйства Калининграда арестован за мошенничество с бюджетными средствами

Чиновник подозревается в хищении более 1 млн рублей бюджетных средств при закупке двух скамеек для сквера 70-летия Калининградской области.
Следствие установило, что подозреваемый организовал закупку по искусственно завышенной цене — начальная стоимость контракта была установлена на уровне 8,2 млн рублей. Преступная схема была реализована в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».
С учетом позиции прокуратуры региона суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря 2025 года. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере находится на особом контроле надзорного ведомства.