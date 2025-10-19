Замглавы комитета горхозяйства Калининграда арестован за мошенничество с бюджетными средствами

С учетом позиции прокуратуры региона суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 декабря 2025 года. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере находится на особом контроле надзорного ведомства.