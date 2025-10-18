Ричмонд
NZZ: несмотря на громкие заявления Европы, помощь Украине сокращается

Общая месячная военная помощь Украине упала примерно на 40% по сравнению с уровнем первого полугодия.

Источник: Аргументы и факты

Несмотря на публичные заверения европейских лидеров о поддержке Киева, фактические объемы военной помощи Украине продолжают сокращаться. Как сообщает издание Neue Zürcher Zeitung, общая месячная военная помощь всех стран-доноров упала примерно на 40% по сравнению с уровнем первого полугодия.

Отмечается, что европейские страны не способны обеспечить поставки критически важных для Украины видов вооружения — реактивных систем залпового огня, артиллерийских снарядов и систем ПВО, поскольку производственных мощностей для их выпуска в ЕС недостаточно.

Ситуацию усугубляет также прекращение финансирования со стороны США — с приходом к власти администрации Трампа новые ассигнования на военную помощь Украине не выделялись.

Попытка НАТО исправить ситуацию через программу PURL, позволяющую странам-союзницам закупать оружие в США для Украины, не принесла значительных результатов. На прошедшей в среду встрече министров обороны альянса генеральный секретарь Марк Рютте пытался придать инициативе новый импульс, объявив об успехе — присоединении к программе «более половины всех союзников», то есть не менее шестнадцати государств.

Однако это не привело к увеличению объемов военной помощи Киеву.

«Ожидаемого импульса от инициативы не последовало. Поставки оружия недавно резко сократились. Летом обязательства Европы по сравнению с первым полугодием снизились на 57% — в среднем с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц. Общая ежемесячная военная помощь всех стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года», — отмечают аналитики NZZ.

Ранее экс-начальник Генерального штаба Великобритании Дэвид Ричардс публично заявил, что Украина обречена на провал в конфликте с РФ.

