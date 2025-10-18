Более 12 тысяч проживающих за рубежом россиян подали заявки на переезд в РФ

Более 12 тысяч россиян, проживающих за рубежом, подали заявления в МВД РФ о переезде в Россию по госпрограмме. Об этом сообщает Миграционная служба российского ведомства.
«Всего в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников обратились 12 500 человек», — говорится в сообщении.
Представители ведомства также уточнили, что первый замглавы департамента по работе с беженцами и соотечественниками Анна Вишнякова посетила Псковскую область, где оценила ситуацию на фоне возможной депортации граждан РФ из стран Прибалтики.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что судьба каждого гражданина страны, возвращающегося в Россию, зависит от того, как он себя вел.