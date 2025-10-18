Трамп показал видео уничтожения ВС США подводной лодки наркокартеля

Уничтожение подлодки наркокартеля. Видео © truthsocial / realDonaldTrump.
«Под моим руководством Соединённые Штаты Америки не будут терпеть наркотеррористов, торгующих незаконными наркотиками ни по суше, ни по морю», — написал Трамп.
Ранее он заявил, что США атаковали другое судно, связанное с террористической организацией, занимающейся наркоторговлей у побережья Венесуэлы. В результате удара погибли шесть человек, которых идентифицировали как «наркотеррористов».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.