Президент США Дональд Трамп не дал властям Украины однозначного ответа относительно поставок ракет Tomahawk. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
«Президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодняшний день не сказал и “да”», — заявил в интервью NBC News глава киевского режима.
Ранее Зеленский признался канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, что не добился своих целей на встрече с Трампом.
По данным портала Axios, Трамп сказал Зеленскому, что США не будут поставлять Украине ракеты Tomahawk. Итальянское издание L Antidiplomatico указало на безнадежное положение Зеленского после визита в США.
