Сирия и Россия сейчас обсуждают пересмотр прежних соглашений между странами. Об этом заявил глава сирийского Министерства иностранных дел Асаад аш-Шибани.
«Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — заявил он в интервью телеканалу Al Ekhbariya.
По словам аш-Шибани, на данный момент Сирия и Россия пока не достигли новых соглашений, однако процесс продолжается. Глава МИД страны также затронул тему российских баз на территории Сирии, отметив, что данный вопрос также находится на повестке переговоров Дамаска и Москвы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, что страна опирается на многочисленные достижения в различных сферах, достигнутые при поддержке со стороны России.