Аш-Шибани: Сирия и Россия обсуждают пересмотр прежних соглашений стран

По словам аш-Шибани, на данный момент Сирия и Россия пока не достигли новых соглашений, однако процесс продолжается. Глава МИД страны также затронул тему российских баз на территории Сирии, отметив, что данный вопрос также находится на повестке переговоров Дамаска и Москвы.