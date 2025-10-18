Ричмонд
Аш-Шибани: Сирия и Россия обсуждают пересмотр прежних соглашений стран

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск и Москва пока не достигли новых соглашений.

Источник: Комсомольская правда

Сирия и Россия сейчас обсуждают пересмотр прежних соглашений между странами. Об этом заявил глава сирийского Министерства иностранных дел Асаад аш-Шибани.

«Основной пункт любого диалога с российской стороной — пересмотр прежних соглашений», — заявил он в интервью телеканалу Al Ekhbariya.

По словам аш-Шибани, на данный момент Сирия и Россия пока не достигли новых соглашений, однако процесс продолжается. Глава МИД страны также затронул тему российских баз на территории Сирии, отметив, что данный вопрос также находится на повестке переговоров Дамаска и Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, что страна опирается на многочисленные достижения в различных сферах, достигнутые при поддержке со стороны России.