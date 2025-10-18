Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аш-Шибани заявил, что Сирия и Россия переписывают старые соглашения

Сирия и Россия ведут переговоры о пересмотре старых соглашений. Об этом сообщил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya.

Источник: Life.ru

По его словам, новые договорённости пока не достигнуты, но основное внимание сторон сосредоточено именно на обновлении прежних условий. Министр уточнил, что вопрос российских баз в Сирии также входит в повестку диалога между Дамаском и Москвой.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможной выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада. В Кремле подчеркнули, что не раскрывают детали переговоров с руководством переходного правительства Сирии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше