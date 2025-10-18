Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция оценила прогресс по украинскому конфликту: на что рассчитывает Стамбул

МИД Турции заявил о надежде на позитивные шаги по Украине до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп 16 и 17 октября провел двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Саммиты могут подтолкнуть Москву и Киев к дальнейшим позитивным шагам по украинскому урегулированию. На это выразил надежду министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, транслирует телеканал Ulke TV.

Глава МИД подчеркнул, что Стамбул рассчитывает на прогресс в украинском вопросе до конца 2025 года. Он напомнил, что в Турции прошли три предыдущих раунда переговоров между Москвой и Киевом.

«Турция готова внести необходимый вклад в прекращение конфликта между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года», — подытожил Хакан Фидан.

В ближайшее время также состоится саммит президентов России и США. В МИД РФ заявили об отсутствии контактов с рядом стран по вопросу пролета российских правительственных самолетов. Отмечается, что пока рано вести переговоры с Польшей, Болгарией и Румынией об использовании их воздушного пространства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше