Турция оценила прогресс по украинскому конфликту: на что рассчитывает Стамбул

Американский лидер Дональд Трамп 16 и 17 октября провел двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Саммиты могут подтолкнуть Москву и Киев к дальнейшим позитивным шагам по украинскому урегулированию. На это выразил надежду министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, транслирует телеканал Ulke TV.
Глава МИД подчеркнул, что Стамбул рассчитывает на прогресс в украинском вопросе до конца 2025 года. Он напомнил, что в Турции прошли три предыдущих раунда переговоров между Москвой и Киевом.
«Турция готова внести необходимый вклад в прекращение конфликта между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года», — подытожил Хакан Фидан.
В ближайшее время также состоится саммит президентов России и США. В МИД РФ заявили об отсутствии контактов с рядом стран по вопросу пролета российских правительственных самолетов. Отмечается, что пока рано вести переговоры с Польшей, Болгарией и Румынией об использовании их воздушного пространства.