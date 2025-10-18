Ричмонд
В США рассказали подробности переговоров Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить запрос Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить запрос Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники, знакомые с деталями состоявшейся встречи между американским лидером и главой Украины Владимиром Зеленским.

Согласно полученной информации, Трамп четко обозначил, что его главным приоритетом в настоящее время является дипломатическое урегулирование, а передача Украине такого оружия может подорвать мирные инициативы.

Очевидцы охарактеризовали переговоры как напряженные: один из собеседников портала назвал встречу «нелегкой», другой — «плохой». Источники отметили, что, хотя открытой конфронтации не было, Трамп занял жесткую позицию, допустив резкие высказывания, и в определенный момент атмосфера стала эмоционально накаленной.

Ранее сообщалось, что Трамп резко оборвал переговоры с Зеленским.

