В США рассказали подробности переговоров Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп отказался удовлетворить запрос Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники, знакомые с деталями состоявшейся встречи между американским лидером и главой Украины Владимиром Зеленским.
Согласно полученной информации, Трамп четко обозначил, что его главным приоритетом в настоящее время является дипломатическое урегулирование, а передача Украине такого оружия может подорвать мирные инициативы.
Очевидцы охарактеризовали переговоры как напряженные: один из собеседников портала назвал встречу «нелегкой», другой — «плохой». Источники отметили, что, хотя открытой конфронтации не было, Трамп занял жесткую позицию, допустив резкие высказывания, и в определенный момент атмосфера стала эмоционально накаленной.
Ранее сообщалось, что Трамп резко оборвал переговоры с Зеленским.
