В США рассказали подробности переговоров Трампа и Зеленского

Очевидцы охарактеризовали переговоры как напряженные: один из собеседников портала назвал встречу «нелегкой», другой — «плохой». Источники отметили, что, хотя открытой конфронтации не было, Трамп занял жесткую позицию, допустив резкие высказывания, и в определенный момент атмосфера стала эмоционально накаленной.