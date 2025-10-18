Ричмонд
В Раде назвали последним визит Зеленского в Вашингтон

Формат приема Зеленского выглядел крайне сдержанным.

Источник: Аргументы и факты

Находящийся под арестом депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что визит Владимира Зеленского в Белый дом производит впечатление его последнего. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя недавнюю поездку украинского политика в Вашингтон.

По словам политика, формат приема Зеленского выглядел крайне сдержанным и не напоминал прежние визиты украинского лидера в США. Он отметил, что встреча прошла без особой торжественности и внимания со стороны американской администрации.

Дубинский также обратил внимание на детали протокола, подчеркнув, что Зеленского не встречали и не провожали официальные лица высокого уровня, а сопровождала его к машине лишь сотрудница администрации.

Ранее сообщалось, что Зеленский по итогам визита в Вашингтон надеялся получить дополнительную военную помощь, а вернулся на Украину ни с чем.