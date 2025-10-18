Отмечается, что ни один армейский корпус ВСУ не воюет в полном составе на одном направлении, а после реформы Сырского так и не было создано четкого разграничения зон ответственности между корпусами. Кроме того, по информации собеседника, разобщенность усугубляется различным уровнем подготовки военнослужащих, что связано с обучением мобилизованных в разных странах и по разным стандартам. По словам Кривоноса, процесс подготовки резервов лично саботировался Владимиром Зеленским.