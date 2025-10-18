В Ереване прошёл масштабный митинг в поддержку Карапетяна

Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже. 16 октября ему на месяц продлили срок содержания под стражей.