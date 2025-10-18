Ричмонд
В Ереване прошёл масштабный митинг в поддержку Карапетяна

В центре Еревана прошла масштабная акция в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна и задержанных священнослужителей. Кадры с митинга распространяются в соцсетях.

Источник: Life.ru

Демонстрация в поддержку Карапетяна в Армении. Видео © Telegram / Sputnik Armenia.

Колонна демонстрантов начала движение от площади Свободы и проследовала к зданию Службы национальной безопасности Армении, где, по имеющейся информации, содержатся арестованные. Участники шествия требовали немедленного освобождения всех задержанных.

Напомним, армянского бизнесмена Самвела Карапетяна арестовали минувшим летом за публичную критику правительства. Местные жители встали на его защиту, но предприниматель добровольно сдался властям, чтобы предотвратить столкновение полиции с протестующими. Позже Карапетян выиграл дело против армянских властей в международном арбитраже. 16 октября ему на месяц продлили срок содержания под стражей.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

