Системы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над шестью регионами России

За двухчасовой период с 21:00 до 23:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщило Министерство обороны России, воздушные цели были нейтрализованы над территориями шести регионов страны.

Согласно официальному заявлению военного ведомства, наибольшее количество дронов сбито над Курской областью (7 единиц), над Ростовской и Брянской областями уничтожено по 4 БПЛА, над Белгородской и Волгоградской областями — по 2 аппарата, и еще один беспилотник ликвидирован над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области уничтожили иностранных операторов БПЛА.

