Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на очередное унижение главы киевского режима Владимира Зеленского. Новый инцидент произошел во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер прокомментировал вопрос строительства тоннеля, соединяющего Россию и Аляску. Этот вопрос унизил Зеленского, заявил Флориан Филиппо в соцсети.
Политик счел ситуацию насмешкой над бывшим комиком. Лидер французской партии охарактеризовал сцену словом «великая».
«Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте тоннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет», — напомнил Флориан Филиппо.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что предложение о соединении России с Аляской заинтересовало Вашингтон. Он объявил, что обсуждение строительства тоннеля уже начинается.