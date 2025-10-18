Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции указали на унижение Киева: как Трамп задел Зеленского на саммите в США

Политик Филиппо указал на унижение Трампом Зеленского вопросом про Аляску.

Источник: Комсомольская правда

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на очередное унижение главы киевского режима Владимира Зеленского. Новый инцидент произошел во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер прокомментировал вопрос строительства тоннеля, соединяющего Россию и Аляску. Этот вопрос унизил Зеленского, заявил Флориан Филиппо в соцсети.

Политик счел ситуацию насмешкой над бывшим комиком. Лидер французской партии охарактеризовал сцену словом «великая».

«Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте тоннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет», — напомнил Флориан Филиппо.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что предложение о соединении России с Аляской заинтересовало Вашингтон. Он объявил, что обсуждение строительства тоннеля уже начинается.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше