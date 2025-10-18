Ричмонд
ХАМАС назвал решение Израиля не открывать КПП «Рафах» нарушением

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — говорится в заявлении ХАМАС.

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП «Рафах» является нарушением пунктов соглашения о прекращении огня в секторе Газа и невыполнением обязательств, заявило палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее офис Нетаньяху сообщил, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта не будет открыт до дальнейшего уведомления.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход “Рафах” до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — говорится в заявлении ХАМАС. -0-

