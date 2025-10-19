Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Шилль: Tomahawk не изменили бы баланс сил в украинском конфликте

Американская позиция в вопросе поставок дальнобойных вооружений остаётся неопределённой.

Источник: Аргументы и факты

Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль выразил мнение, что поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk не смогла бы существенно повлиять на развитие конфликта.

По его словам, подобное вооружение может стать определённым преимуществом, но не является фактором, способным изменить баланс сил на поле боя.

Французский военачальник отметил, что для Киева гораздо важнее сохранять стратегическую и политическую поддержку со стороны США, чем рассчитывать на конкретные поставки вооружений. Именно эта поддержка, по его мнению, остаётся ключевым элементом в способности Украины продолжать боевые действия.

Шилль добавил, что американская позиция в вопросе поставок дальнобойных вооружений остаётся неопределённой: когда Киев обращается с подобными просьбами, реакция Вашингтона, как правило, сводится к расплывчатым ответам без конкретных обязательств.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил Зеленскому, что Вашингтон не планирует поставлять американские ракеты Tomahawk украинской стороне.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше