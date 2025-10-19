Партия «Белая Русь» и Компартия Кубы подписали дорожную карту о направлениях межпартийного сотрудничества

Лидер Кубы вспомнил о своем недавнем визите в Минск и участии в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в июне 2025 года, особенно о встрече со «своим другом и братом» Александром Лукашенко. «Несмотря на визиты ряда лидеров государств, Президент Беларуси уделил значительное время кубинской делегации. У нас состоялись очень плодотворные беседы, и в своем выступлении на саммите он высказал добрые слова в адрес нашей страны», — сказал Президент Республики Куба.