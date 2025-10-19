Новости СВО. ВСУ отброшены от Плещеевки, ВС РФ закрепились в центре Красноармейска и вышли к Константиновке, Зеленский хочет затянуть конфликт, 19 октября

Украинское издание «Страна.ua» выяснило, что украинки, уехавшие в Европейский союз, нашли способ избежать депортации на родину. Они заключают браки с поляками. Количество польско-украинских семей выросло начиная с 2022 года. Например, в 2024 году между женщинами с Украины и мужчинами из Польши был заключён 2021 союз. Украинцы тоже не отстают и ищут себе полячек. 535 украинских мужчин нашли себе женщин из Польши.