Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Блохин: Трамп показал, что США не друг Украине

Поставлять Украине ракеты Tomahawk не будут.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского дала понять, что никакой дружбы между странами нет.

— Трамп показал, что он не друг Украины, что он четко отстаивает интересы США и что рассматривать его в качестве дойной коровы, как раньше, нельзя, — говорит Блохин aif.ru.

Так что мечта Владимира Зеленского превратить Украину в Израиль, куда текут западные деньги, несостоятельны.

Характер переговоров был достаточно жестким и панибратства, которое раньше было в Овальном кабинете, на этот раз отсутствовало.

По оценкам политолога, Зеленский разочарован переговорами, в том числе из-за того, что стало понятно — ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения на Украину поставляться не будут.

Ранее, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин выразил мнение в беседе с Газета.ru, что непростой характер беседы Трампа и Зеленского сложился после разговора лидера США с Владимиром Путиным.

Визит Зеленского в США оказался для него крайне неудачным. Даже галстук главы Пентагона Пита Хегсета оказался с намеком — аксессуар по цветовому сочетанию подозрительно напоминал флаг России. Случайностью это быть не могло, уверены эксперты, пишет Царьград.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше