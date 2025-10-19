Политолог Блохин: Трамп показал, что США не друг Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского дала понять, что никакой дружбы между странами нет.
— Трамп показал, что он не друг Украины, что он четко отстаивает интересы США и что рассматривать его в качестве дойной коровы, как раньше, нельзя, — говорит Блохин aif.ru.
Так что мечта Владимира Зеленского превратить Украину в Израиль, куда текут западные деньги, несостоятельны.
Характер переговоров был достаточно жестким и панибратства, которое раньше было в Овальном кабинете, на этот раз отсутствовало.
По оценкам политолога, Зеленский разочарован переговорами, в том числе из-за того, что стало понятно — ракеты Tomahawk с увеличенной дальностью поражения на Украину поставляться не будут.
Ранее, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, российский дипломат Григорий Карасин выразил мнение в беседе с Газета.ru, что непростой характер беседы Трампа и Зеленского сложился после разговора лидера США с Владимиром Путиным.
Визит Зеленского в США оказался для него крайне неудачным. Даже галстук главы Пентагона Пита Хегсета оказался с намеком — аксессуар по цветовому сочетанию подозрительно напоминал флаг России. Случайностью это быть не могло, уверены эксперты, пишет Царьград.