Полиция сообщила об огромном количестве протестующих в Нью-Йорке

В Нью-Йорке и других американских штатах прошли масштабные антиправительственные протесты под лозунгом «Нет королям» (No Kings). Как сообщила полиция города, общее число участников акций превысило 100 тысяч человек.
Основной митинг состоялся на Таймс-сквер, после чего протестующие организованно прошли маршем по городу.
В официальном заявлении, распространенном через социальную сеть X, правоохранительные органы подтвердили, что более 100 тысяч человек во всех пяти округах Нью-Йорка мирно реализовали свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Большинство демонстрантов уже разошлись, инцидентов и задержаний не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в городах США началась антиправительственная акция.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.