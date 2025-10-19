Полиция сообщила об огромном количестве протестующих в Нью-Йорке

В официальном заявлении, распространенном через социальную сеть X, правоохранительные органы подтвердили, что более 100 тысяч человек во всех пяти округах Нью-Йорка мирно реализовали свои права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Большинство демонстрантов уже разошлись, инцидентов и задержаний не зафиксировано.