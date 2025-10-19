«Волшебная клизма»: Как Путин поставил Трампу голову на место, а Зеленский получил шиш

Причём нужно всегда держать в голове, что у «дементного деда v. 2.0» всё может ещё сто раз поменяться (как уже сто раз было за последний год). Он стабильно забывает, о чём говорил ещё вчера, и объявленные грандиозные планы и прожекты уходят в небытие с той же скоростью, с которой появляются. «Дед несёт пургу» или «деда несёт», можете выбрать самостоятельно, какой вариант вам больше нравится. Главное, не обращать внимание на то, что именно он несёт. У нас дофаминовых качелей нет, мы стабильно знаем, что у Трампа делириум.