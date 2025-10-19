Ричмонд
Парламент Республики Сербской назначил Бабич исполняющей обязанности президента

Решение парламента, как отмечается, является вынужденной мерой, направленной на предотвращение институционального вакуума и обеспечение непрерывности работы органов власти.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная скупщина Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) на 27-м внеочередном заседании приняла решение о назначении Аны Тришич Бабич исполняющей обязанности президента. За это решение проголосовали 48 депутатов, 4 были против, воздержавшихся не было. Большинство представителей оппозиции не участвовали в голосовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

В пояснении к решению отмечается, что оно было принято в условиях антиконституционных действий Суда Боснии и Герцеговины и Центральной избирательной комиссии, которые своими решениями фактически лишили Милорада Додика возможности исполнять полномочия демократически избранного президента Республики Сербской.

Решение парламента, как отмечается, является вынужденной мерой, направленной на предотвращение институционального вакуума и обеспечение непрерывности работы органов власти. Председатель Народной скупщины Ненад Стевандич отметил, что «такая ситуация прямо не предусмотрена конституцией», однако парламент имеет право решать подобные вопросы, если речь идет о защите интересов Республики Сербской. -0-