Парламент Республики Сербской назначил Бабич исполняющей обязанности президента

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная скупщина Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) на 27-м внеочередном заседании приняла решение о назначении Аны Тришич Бабич исполняющей обязанности президента. За это решение проголосовали 48 депутатов, 4 были против, воздержавшихся не было. Большинство представителей оппозиции не участвовали в голосовании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).