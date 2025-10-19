Политик Филиппо: Трамп унизил Зеленского вопросом про Аляску

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал ситуацию, связанную с обсуждением идеи строительства тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. По его словам, этот эпизод стал неловким и унизительным моментом для Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме.
Филиппо отметил, что Дональд Трамп неожиданно задал Зеленскому вопрос о его отношении к проекту соединения США и России, после чего между политиками возникло явное недопонимание — американский лидер выразил интерес к идее, тогда как украинский президент выступил против.
По мнению французского политика, этот момент стал своеобразной насмешкой Трампа над сторонниками антироссийской политики и продемонстрировал его ироничное отношение к европейской военной риторике. Филиппо охарактеризовал происходящее как символичную сцену, высветившую разницу в позициях по вопросу конфронтации с Москвой.
Ранее находящийся под арестом депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что визит Владимира Зеленского в Белый дом производит впечатление его последнего.