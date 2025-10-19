Трамп: США нанесли удар по подводной лодке с наркотиками

Дональд Трамп объявил об уничтожении «огромной подводной лодки», предположительно, перевозившей наркотики. По его словам, если бы груз удалось доставить в США, «погибли бы по меньшей мере 25 тысяч американцев». Это уже шестое судно, атакованное американскими военными за последние пару месяцев. В результате действий Вашингтона уже погибло по меньшей мере 29 человек.