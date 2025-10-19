Сцена была великой: Во Франции рассказали, как Трамп публично унизил Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп публично унизил Владимира Зеленского, задав ему курьёзный вопрос о проекте тоннеля через Берингов пролив, который мог бы связать Россию и Аляску. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что сцена в Овальном кабинете выглядела как насмешка над главой киевского режима.