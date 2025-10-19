Сцена была великой: Во Франции рассказали, как Трамп публично унизил Зеленского в Белом доме

Как отметил лидер партии «Патриоты», Трамп неожиданно для Зеленского обратился к нему с вопросом о тоннеле через Берингов пролив.
«Он спрашивает Зеленского, что тот думает о тоннеле между США и Россией! Трамп одобряет, Зеленский — конечно, нет», — написал Филиппо в соцсети X.
Политик уверен, что этот эпизод стал символичным и даже великим. Так Трамп, по его мнению, высмеял сторонников военного курса и самого Зеленского.
Ранее Life.ru писал, что визит Владимира Зеленского в США закончился безрезультатно. Киев пытался добиться поставок дальнобойных ракет Tomahawk, но американцы не пошли навстречу. В России назвали поездку провалом, поскольку даже личная встреча с Трампом, на которую так рассчитывал Зеленский, не помогла экс-комику.
