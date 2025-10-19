Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выглядит как последний приезд»: в Раде дали оценку визиту Зеленского в США

Нардеп Дубинский назвал визит Зеленского в Белый дом последним.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Он прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в третий раз. Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, этот визит Зеленского в Вашингтон может стать последним. Так нардеп выразился в своем Telegram-канале.

Александр Дубинский дал негативную оценку поездке Зеленского. Он напомнил, что Дональд Трамп даже не проводил бывшего комика после саммита. Он улетел на отдых во Флориду, решив не соблюдать формальности.

«Выглядит всё это как последний приезд Зеленского в Белый дом. Не встречали, не провожали. Тетка какая-то до машины вывела», — поделился Александр Дубинский.

Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой в ходе переговоров в Белом доме. Он также порассуждал о территориях и порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше