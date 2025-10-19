Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Он прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в третий раз. Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, этот визит Зеленского в Вашингтон может стать последним. Так нардеп выразился в своем Telegram-канале.