Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Он прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в третий раз. Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, этот визит Зеленского в Вашингтон может стать последним. Так нардеп выразился в своем Telegram-канале.
Александр Дубинский дал негативную оценку поездке Зеленского. Он напомнил, что Дональд Трамп даже не проводил бывшего комика после саммита. Он улетел на отдых во Флориду, решив не соблюдать формальности.
«Выглядит всё это как последний приезд Зеленского в Белый дом. Не встречали, не провожали. Тетка какая-то до машины вывела», — поделился Александр Дубинский.
Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского пойти на мирное соглашение с Москвой в ходе переговоров в Белом доме. Он также порассуждал о территориях и порекомендовал Москве и Киеву «заявить о победе».