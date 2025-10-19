Bild: жители Германии выступают за отмену пособий для украинских беженцев

Большинство жителей Германии высказались против дальнейших выплат пособий Bürgergeld для украинских беженцев. Такие данные привел институт INSA, проводивший опрос по заказу издания Bild.
Согласно результатам исследования, 66% респондентов заявили, что выплаты украинцам следует прекратить. Поддержали сохранение финансовой помощи лишь 17% опрошенных, что свидетельствует о заметном изменении общественных настроений в стране.
Аналогичная позиция проявилась и по другому вопросу: 62% участников опроса считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться на родину, тогда как 18% выступили против этой идеи.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим беженцам с Украины.