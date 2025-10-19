Ричмонд
Bild: жители Германии выступают за отмену пособий для украинских беженцев

66% немцев заявили, что выплаты украинцам следует прекратить.

Источник: Аргументы и факты

Большинство жителей Германии высказались против дальнейших выплат пособий Bürgergeld для украинских беженцев. Такие данные привел институт INSA, проводивший опрос по заказу издания Bild.

Согласно результатам исследования, 66% респондентов заявили, что выплаты украинцам следует прекратить. Поддержали сохранение финансовой помощи лишь 17% опрошенных, что свидетельствует о заметном изменении общественных настроений в стране.

Аналогичная позиция проявилась и по другому вопросу: 62% участников опроса считают, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться на родину, тогда как 18% выступили против этой идеи.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим беженцам с Украины.

