МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. На Западе утверждают, что Украина побеждает в конфликте, хотя российские войска продвигаются вперед и готовятся к освобождению сразу нескольких городов, написал в соцсети Х политолог Университета Оттавы Иван Качановский.
«В то время как западные и украинские политики и эксперты утверждают, что Украина выигрывает войну или война зашла в тупик, российские войска близки к окружению/взятию городов Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск», — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что с самого начала конфликта предупреждал, что у Киева нет шансов на победу, и мирное соглашение всегда было лучшим вариантом для Украины, но не для Владимира Зеленского.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.