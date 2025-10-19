Bild: почти 70% опрошенных немцев выступили против выплат украинским беженцам

В настоящее время в Германии находится более 1,29 млн украинцев. Около 700 тыс. из них, по данным властей, получают Burgergeld, которые им выплачиваются в отличие от соискателей убежища из других стран, причем примерно 480 тыс. украинцев находятся в трудоспособном возрасте. 3 августа газета Bild сообщила, что Германия потратила в 2024 году рекордные €46,9 млрд на выплату гражданских пособий. Из них €22,2 млрд получили лица без паспортов ФРГ, а в числе иностранных получателей Burgergeld преимущественно были украинцы. В 2024 году им было выплачено около €6,3 млрд.