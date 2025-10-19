В США поделились подробностями о встрече Трампа и Зеленского: как охарактеризовали саммит

Хозяин Белого дома Дональд Трамп местами был жесток с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита в Вашингтоне. Он сделал ряд резких заявлений, утверждает американский портал Axios.
Помимо прочего, президент США отказал бывшему комику в просьбе поставить ракеты Tomahawk. Источник назвал встречу «нелегкой». Один из собеседников портала дал еще более строгую оценку. Он заявил, что переговоры прошли «плохо».
«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — говорится в материале.
Острые обсуждения развернулись в СМИ после появления на саммите главы Пентагона Пита Хегсета. Для переговоров военный министр выбрал галстук в цветах российского триколора.