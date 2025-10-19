Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США поделились подробностями о встрече Трампа и Зеленского: как охарактеризовали саммит

Axios: Трамп проявил жестокость на встрече с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп местами был жесток с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита в Вашингтоне. Он сделал ряд резких заявлений, утверждает американский портал Axios.

Помимо прочего, президент США отказал бывшему комику в просьбе поставить ракеты Tomahawk. Источник назвал встречу «нелегкой». Один из собеседников портала дал еще более строгую оценку. Он заявил, что переговоры прошли «плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — говорится в материале.

Острые обсуждения развернулись в СМИ после появления на саммите главы Пентагона Пита Хегсета. Для переговоров военный министр выбрал галстук в цветах российского триколора.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше