В США рассказали об унизительном эпизоде с Зеленским после визита к Трампу

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не предоставили возможность провести пресс-брифинг в Белом доме. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, украинского лидера проводили прямо на улицу, где он вынужден был общаться с журналистами за забором Белого дома.
Военный эксперт также обратил внимание на нелепость сложившейся ситуации, отметив, что это отразилось на поведении Зеленского во время импровизированной пресс-конференции. По наблюдениям Дэвиса, глава киевского режима испытывал заметные затруднения, едва подбирая слова для ответов на вопросы журналистов.
Ранее в США рассказали подробности переговоров Трампа и Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.