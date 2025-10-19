В США рассказали об унизительном эпизоде с Зеленским после визита к Трампу

Военный эксперт также обратил внимание на нелепость сложившейся ситуации, отметив, что это отразилось на поведении Зеленского во время импровизированной пресс-конференции. По наблюдениям Дэвиса, глава киевского режима испытывал заметные затруднения, едва подбирая слова для ответов на вопросы журналистов.