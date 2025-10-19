Ричмонд
В США рассказали об унизительном эпизоде с Зеленским после визита к Трампу

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не предоставили возможность провести пресс-брифинг в Белом доме.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не предоставили возможность провести пресс-брифинг в Белом доме. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, украинского лидера проводили прямо на улицу, где он вынужден был общаться с журналистами за забором Белого дома.

Военный эксперт также обратил внимание на нелепость сложившейся ситуации, отметив, что это отразилось на поведении Зеленского во время импровизированной пресс-конференции. По наблюдениям Дэвиса, глава киевского режима испытывал заметные затруднения, едва подбирая слова для ответов на вопросы журналистов.

Ранее в США рассказали подробности переговоров Трампа и Зеленского.

