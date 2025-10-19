Израиль получил ещё два гроба с останками погибших в Газе заложников

По информации канцелярии, в ближайшее время военные доставят гробы на территорию Израиля. Там судебно-медицинские эксперты займутся опознанием останков.
В канцелярии подчеркнули, что работа по возвращению заложников продолжается и не остановится, пока не вернётся последний похищенный.
Напомним, 15 октября палестинское движение ХАМАС передало Израилю тела двух погибших заложников. Спустя два дня передали ещё одно тело. Для поиска оставшихся погибших требуются значительные усилия и использование специального оборудования.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.