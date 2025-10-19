Ричмонд
Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Киеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал обязательное требование для прекращения конфликта на Украине. Он заявил, что Киев должен отказаться от ДНР. Об этом в субботу, 18 октября, сообщило издание сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

Концентрация внимания российского лидера на Донецке говорит о том, что он не отказывается от прежних условий по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые якобы завели переговоры в тупик, вопреки оптимизму главы США по поводу заключения соглашения. Такое мнение высказали два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности.

По словам собеседников газеты, глава РФ готов отказаться от Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР. Несколько чиновников администрации американского президента назвали изменение позиции Владимира Путина прогрессом.

Источники WP также рассказали о встрече спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа с украинской делегацией 17 октября. По их словам, Уиткофф «давил» на украинских чиновников, чтобы те согласились на передачу подконтрольной Киеву части ДНР России.

Украинский президент Владимир Зеленский перебил Дональда Трампа во время переговоров в Белом доме, когда тот заговорил о мирном урегулировании конфликта на Украине. В частности, украинский лидер усомнился в намерениях Владимира Путина завершить боевые действия, сообщила 18 октября газета Daily Mail.

