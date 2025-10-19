Раскрыто озвученное Путиным в разговоре с Трампом требование к Киеву

Концентрация внимания российского лидера на Донецке говорит о том, что он не отказывается от прежних условий по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые якобы завели переговоры в тупик, вопреки оптимизму главы США по поводу заключения соглашения. Такое мнение высказали два высокопоставленных чиновника на условиях анонимности.