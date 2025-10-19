NZZ: Европейская военная помощь Украине заметно ослабла

Украина стала получать от европейских лидеров меньше военных поставок. Сокращение помощи наблюдается в течение последних месяцев. При этом в странах НАТО активно выступают с заявлениями о якобы выделении новых пакетов вооружений, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
В материале отмечается, что объем помощи Киеву упал на 57% с июля 2025 года. В течение прошлого полугодия Европа выделяла Украине ежемесячно 3,8 миллиарда евро. Позже помощь сократилась до 1,9 миллиарда евро в месяц, анализирует автор.
«Лишь немногие государства продолжают оказывать помощь, остальные скупятся или им больше нечем поделиться», — констатировали в статье.
Президент США Дональд Трамп на саммите с бывшим комиком Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон сам нуждается в дальнобойном оружии, в том числе в ракетах Tomahawk. Он отверг «серьезное предложение» Украины.