На протесты против политики Трампа вышли около 7 миллионов американцев

В Соединённых Штатах Америки прошли масштабные акции, собравшие, по оценкам организаторов, не менее семи миллионов человек. Демонстрации, объединённые общим лозунгом No Kings («Нет королям»), были направлены на выражение несогласия с политикой действующего президента страны Дональда Трампа.

Протесты прошли более чем в 2,7 тысячах городов. Целью демонстрантов, как отмечается в заявлении, было оказание ненасильственного сопротивления авторитаризму и напоминание о том, что страна принадлежит своему народу, а не королям.

Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты прошли от парка Вера к зданию парламента, требуя освобождения задержанных во время предыдущих акций протеста.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

