Эксперт конкретно назвал города Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск, где наблюдается активное продвижение российских подразделений. Качановский также напомнил, что с самого начала конфликта предупреждал об отсутствии у Киева шансов на победу, подчеркнув, что мирное соглашение всегда было оптимальным вариантом для Украины, но не для её лидера Владимира Зеленского.