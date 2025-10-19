Политолог Университета Оттавы Иван Качановский в публикации в социальной сети X подверг критике западные утверждения о победе Украины в конфликте, указав на реальное положение дел на фронте.
По его словам, в то время как западные и украинские эксперты заявляют об успехах ВСУ или тупиковой ситуации, российские войска приближаются к окружению и освобождению ряда ключевых населённых пунктов.
Эксперт конкретно назвал города Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск, где наблюдается активное продвижение российских подразделений. Качановский также напомнил, что с самого начала конфликта предупреждал об отсутствии у Киева шансов на победу, подчеркнув, что мирное соглашение всегда было оптимальным вариантом для Украины, но не для её лидера Владимира Зеленского.
Ранее в США рассказали об унизительном эпизоде с Зеленским после визита к Трампу.
