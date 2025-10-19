Опрос показал растущее недовольство немцев украинскими беженцами

Подавляющее большинство жителей Германии высказались против предоставления украинским беженцам социальных пособий (Bürgergeld). Согласно результатам опроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild, около 70% респондентов заняли отрицательную позицию по этому вопросу.
Исследование показало, что только 17% немцев поддерживают выплату Bürgergeld украинским беженцам, в то время как 66% выступают против сохранения такой практики. Кроме того, 62% опрошенных считают, что способные к военной службе мужчины с Украины, прибывшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину. Против этой идеи высказались лишь 18% респондентов.
Опрос проводился 16−17 октября среди 1003 человек.
Ранее в США рассказали об унизительном эпизоде с Зеленским после визита к Трампу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.