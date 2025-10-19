Опрос показал растущее недовольство немцев украинскими беженцами

Исследование показало, что только 17% немцев поддерживают выплату Bürgergeld украинским беженцам, в то время как 66% выступают против сохранения такой практики. Кроме того, 62% опрошенных считают, что способные к военной службе мужчины с Украины, прибывшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину. Против этой идеи высказались лишь 18% респондентов.