В скандальную украинскую базу «Миротворец»* внесли 14-летнего россиянина

Скандальная украинская база «Миротворец»* внесла в свои списки четырнадцатилетнего подростка из России. Как выяснило РИА «Новости», в карточке мальчика утверждается, что он якобы «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины» тем, что собирал деньги для помощи бойцам ДНР и ЛНР.

Источник: Life.ru

Михаилу всего 14 лет — он родился в июле 2011-го. Теперь его данные оказались на ресурсе, куда обычно вносят взрослых политиков, журналистов и военных.

Совет при президенте РФ по правам человека уже обратился к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку с требованием убрать из базы данные о детях. В СПЧ заявили, что на сайте появляются даже двухлетние и трёхлетние малыши, обвинённые в «российской агрессии».

Ранее Life.ru писал, что студентка из ЛНР Фаина Савенкова обратилась к Павлу Дурову с просьбой заблокировать ссылки на «Миротворец»* в Telegram. Девушка рассказала, что после публикации своих данных на сайте получала угрозы. Она подчеркнула, что пока этот ресурс доступен, под ударом остаются дети.

*Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

