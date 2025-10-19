В скандальную украинскую базу «Миротворец»* внесли 14-летнего россиянина

Ранее Life.ru писал, что студентка из ЛНР Фаина Савенкова обратилась к Павлу Дурову с просьбой заблокировать ссылки на «Миротворец»* в Telegram. Девушка рассказала, что после публикации своих данных на сайте получала угрозы. Она подчеркнула, что пока этот ресурс доступен, под ударом остаются дети.