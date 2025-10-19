На Западе раскрыли реальные масштабы сокращения помощи Украине

В публикации отмечается, что лишь ограниченное число государств продолжают активно помогать Украине, в то время как другие либо сокращают расходы, либо исчерпали свои возможности. Такие страны, как Франция, Испания и Италия, демонстрируют особую сдержанность в вопросах военных поставок, заключая с Киевом соглашения значительно меньшего масштаба по сравнению с государствами Северной Европы.