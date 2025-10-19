На Западе раскрыли реальные масштабы сокращения помощи Украине

Европейские страны-союзники значительно сократили объемы финансовой помощи Киеву для закупки вооружений, несмотря на официальные заявления о новых пакетах поддержки Украины. Как сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на собственный анализ, после нескольких месяцев заметного снижения военной помощи последние обещания стран НАТО не меняют общую тенденцию.
Согласно расчетам газеты, с июля объем обещанной Европой помощи сократился на 57% по сравнению с первым полугодием — с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц. В результате общий объем ежемесячной военной поддержки от стран-доноров оказался примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года.
В публикации отмечается, что лишь ограниченное число государств продолжают активно помогать Украине, в то время как другие либо сокращают расходы, либо исчерпали свои возможности. Такие страны, как Франция, Испания и Италия, демонстрируют особую сдержанность в вопросах военных поставок, заключая с Киевом соглашения значительно меньшего масштаба по сравнению с государствами Северной Европы.
