На Западе раскрыли требование Путина в беседе с Трампом для прекращения конфликта

Ранее Life.ru писал, что Запад уже обсуждает возможные последствия встречи Путина и Трампа в Будапеште. Аналитики считают, что разговор двух лидеров может укрепить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, на чьей территории планируются переговоры. Для Орбана это шанс повысить собственный рейтинг перед выборами и заявить о себе как о посреднике между Москвой и Вашингтоном.