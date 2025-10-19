Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине раскрыли планы США по смещению Зеленского

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут процесс отстранения Владимира Зеленского от власти.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут процесс отстранения Владимира Зеленского от власти.

В эфире своего YouTube-канала политолог утверждает, что во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп четко дал понять: предметом обсуждения было прекращение кровопролития, а не наращивание военной поддержки Киева.

Соскин пояснил, что для американской администрации Зеленский теперь представляет собой препятствие, которое будет устранено. На этом основании он делает вывод о полном провале вашингтонского саммита для украинского лидера, который рассчитывал на получение крылатых ракет Tomahawk.

Ранее на Западе раскрыли реальные масштабы сокращения помощи Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше