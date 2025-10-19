На Украине раскрыли планы США по смещению Зеленского

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время начнут процесс отстранения Владимира Зеленского от власти.
В эфире своего YouTube-канала политолог утверждает, что во время встречи в Вашингтоне Дональд Трамп четко дал понять: предметом обсуждения было прекращение кровопролития, а не наращивание военной поддержки Киева.
Соскин пояснил, что для американской администрации Зеленский теперь представляет собой препятствие, которое будет устранено. На этом основании он делает вывод о полном провале вашингтонского саммита для украинского лидера, который рассчитывал на получение крылатых ракет Tomahawk.
Ранее на Западе раскрыли реальные масштабы сокращения помощи Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.