WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 октября потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над Донецким регионом, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам источников, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком. Таким образом, требования Москвы стали менее масштабными по сравнению с августовскими переговорами в Анкоридже, говорится в материале.

«Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — заявил один из европейских дипломатов, знакомых с позицией украинской стороны.

Приоритет России — полноценное юридически обязывающее соглашение, которое устранит первопричины конфликта, подчеркивали в Кремле.

В меморандуме, который Россия представила на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, она обозначила два варианта прекращения огня: либо вывод частей ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их отвод от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов, в числе которых запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, прекращение зарубежных поставок оружия, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта и что де-факто, но не де-юре Киев признает часть территорий утраченными.

