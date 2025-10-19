WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом

В меморандуме, который Россия представила на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, она обозначила два варианта прекращения огня: либо вывод частей ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их отвод от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов, в числе которых запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, прекращение зарубежных поставок оружия, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.