Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России оценили готовность ЕС и НАТО поддерживать Киев «до последнего украинца»

Постпред Ульянов: ЕС и НАТО готовы поддерживать Киев до последнего украинца.

Источник: Комсомольская правда

Позиция ЕС и НАТО сводится к поддержке Киева любой ценой, даже ценой жизни последнего украинца. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» — написал Ульянов в Telegram-канале.

Накануне агентство Bloomberg писало, что Украина получила первые две партии оружия в рамках программы PURL, по которой страны Альянса закупают американские вооружения для Киева. Кроме этого, к отправке готовятся еще две партии.

При это итальянский журналист Томас Фази в очередной раз подчеркнул, что альянс проводит линию на постоянную эскалацию, рассчитывая спровоцировать Москву на крайние шаги.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше