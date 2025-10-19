«Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» — написал Ульянов в Telegram-канале.
Накануне агентство Bloomberg писало, что Украина получила первые две партии оружия в рамках программы PURL, по которой страны Альянса закупают американские вооружения для Киева. Кроме этого, к отправке готовятся еще две партии.
При это итальянский журналист Томас Фази в очередной раз подчеркнул, что альянс проводит линию на постоянную эскалацию, рассчитывая спровоцировать Москву на крайние шаги.
